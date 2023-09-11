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Украинский морпех получил 25 лет за убийство двух мирных жителей Мариуполя

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Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского морпеха, который убил двух мирных жителей в Мариуполе.
Украинский морпех получил 25 лет за убийство двух мирных жителей Мариуполя
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмечается, что приговор по уголовному делу вынесен в отношении 40-летнего военнослужащего 23-го отдельного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олега Безволева.

«Он осуждён к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — сказано в заявлении ведомства.

8 сентября Верховный суд ДНР вынес приговор командиру зенитно-артиллерийского взвода ВСУ Денису Харченко по делу о жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.

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