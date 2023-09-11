Украинский морпех получил 25 лет за убийство двух мирных жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского морпеха, который убил двух мирных жителей в Мариуполе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмечается, что приговор по уголовному делу вынесен в отношении 40-летнего военнослужащего 23-го отдельного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олега Безволева.

«Он осуждён к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — сказано в заявлении ведомства.

8 сентября Верховный суд ДНР вынес приговор командиру зенитно-артиллерийского взвода ВСУ Денису Харченко по делу о жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.