Украинский морпех получил 25 лет за убийство двух мирных жителей Мариуполя
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Отмечается, что приговор по уголовному делу вынесен в отношении 40-летнего военнослужащего 23-го отдельного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олега Безволева.
«Он осуждён к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — сказано в заявлении ведомства.
8 сентября Верховный суд ДНР вынес приговор командиру зенитно-артиллерийского взвода ВСУ Денису Харченко по делу о жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.