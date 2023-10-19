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RT публикует видео с попавшими под огонь военными ВСУ на «дороге смерти»

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Вэсэушники попали под плотный огонь артиллерии и удары дронами на «дороге смерти» в Славянск. RT публикует эксклюзивное видео работы ВС России по украинской технике.

Украинские войска пытались пробиться к позициям отряда специального назначения «Рысь». Для этого ВСУ применили два танка и две БМП с десантом. Российские бойцы подпустили ВСУ к позициям, после чего атаковали технику из ПТУР.

Танк оказался живучим и развернулся, БМП повезло меньше: одна осталась там, где её подбили, вторую машину удалось поразить при отходе.

Около двух с половиной часов противника накрывали огнём. Из-за тяжёлого положения украинской пехоте отправили подкрепление и группу эвакуации, но «рыси» не дали ВСУ сдвинуться с места.

В итоге из 20 вэсэушников выжил только один.

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