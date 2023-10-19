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Военкор RT показал, как работает уникальная дрон-лаборатория в зоне СВО

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Военкор RT Влад Андрица побывал в уникальной дрон-лаборатории, которая расположена в зоне боевых действий. На входе в неё стоит растяжка, в лаборатории есть целая система безопасности, чтобы враг не прошёл.

Бойцы 1430-го полка в этой лаборатории круглосуточно на 3D-принтерах собирают беспилотники и боеприпасы к ним.

«Увлёкся я взрывотехникой профессионально ещё на срочной службе. Это было достаточно давно, я самый древний воин у нас», — рассказал один из бойцов.

Мастерская появилась благодаря командиру полка с позывным Учитель. Он собрал вокруг себя группу специалистов, заряженных на результат.

Изготовлением начинки для дронов-камикадзе и снарядов занимается сам собеседник Андрицы, ветеран чеченской кампании.

Он показал, как смог усилить ВОГ-17 за счёт дополнительных деталей, а также рассказал, что бойцы «получают очень плотное осколочное поле».

«Тесты показывали, что даже в 3,5—4 м от точки подрыва ростовая фигура получает три-четыре попадания», — отметил он.

Подробнее — в сюжете.

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