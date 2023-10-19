В ЛНР капитана ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы за обстрел Лисичанска
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В ЛНР капитана ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы за обстрел Лисичанска

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Верховный суд ЛНР приговорил офицера 45-й отдельной артбригады ВСУ Юрия Рожка к 14 годам тюрьмы за приказ об обстреле гражданской инфраструктуры Лисичанска. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 20 июня 2022 года капитан Рожок располагался со своим подразделением в 7 км от Лисичанска.

Получив приказ от своего командования об обстреле мирных объектов города, он дал указание своим подчинённым сделать четыре выстрела из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

В результате был повреждён многоэтажный дом.

Рожок полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее RT сообщал, что в ДНР семь морпехов ВСУ получили сроки за военные преступления.