Sputnik: в Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении

В Ереване на рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарёв, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на ведомство.

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Пономарёву было 37 лет. Сейчас назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти. Как пишет агентство, сигнал поступил на дежурную линию скорой помощи в 9:40. Медработники прибыли на место и констатировали его смерть.