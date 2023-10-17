Узнать больше

Sputnik: в Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении

Короткая ссылка
В Ереване на рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарёв, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на ведомство.
Sputnik: в Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении
  • Gettyimages.ru
  • © undefined

Пономарёву было 37 лет. Сейчас назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

Как пишет агентство, сигнал поступил на дежурную линию скорой помощи в 9:40. Медработники прибыли на место и констатировали его смерть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить