Sputnik: в Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении
В Ереване на рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарёв, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на ведомство.
- Gettyimages.ru
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Пономарёву было 37 лет. Сейчас назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
Как пишет агентство, сигнал поступил на дежурную линию скорой помощи в 9:40. Медработники прибыли на место и констатировали его смерть.
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