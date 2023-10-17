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Власти Киргизии ограничили безвизовый режим для иностранных граждан

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Власти Киргизии решили ввести ограничение в отношении иностранных граждан, на которых распространяется безвизовый режим.
Власти Киргизии ограничили безвизовый режим для иностранных граждан
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Woodhouse

Об этом сообщили в киргизском МИД.

Как отметили в ведомстве, новые ограничения предусматривают отмену visa-run.

«Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно... будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу «60/120», — приводит заявление ТАСС.

В министерстве уточнили, что иностранные граждане, которые использовали безвизовый режим сроком до 60 дней, смогут въехать на территорию страны только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны.

Киргизский МИД рекомендовал иностранцам заранее планировать своё пребывание в стране и в случае необходимости оформлять необходимые документы.

Ранее власти Таиланда приняли решение продлить до 90 дней безвизовый режим для россиян.

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