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Минобороны: ВСУ потеряли до 485 солдат на Донецком направлении за сутки

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Потери Киева в боях на Донецком направлении составили до 485 человек личного состава убитыми и ранеными, говорится в заявлении Минобороны России.
Минобороны: ВСУ потеряли до 485 солдат на Донецком направлении за сутки
  • РИА Новости

Ведомство сообщило, что российская армия отбила на этой линии фронта девять атак противника, а также поразила полевой склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, по представленным данным, потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 150 военных.

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