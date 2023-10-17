Потери Киева в боях на Донецком направлении составили до 485 человек личного состава убитыми и ранеными, говорится в заявлении Минобороны России.

Ведомство сообщило, что российская армия отбила на этой линии фронта девять атак противника, а также поразила полевой склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, по представленным данным, потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 150 военных.