В Бердянске задержана участница украинской террористической ячейки

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Следственный комитет России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении жительницы Бердянска, подозреваемой в участии в террористической организации. Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.
По данным следователей, подозреваемая являлась членом террористической группировки, организованной Службой безопасности Украины. У себя дома она устроила тайник, в котором хранила взрывчатку и детонаторы, полученные осенью 2022 года от неустановленных лиц.
Позже эти предметы она переместила в иное место, где их и обнаружили следователи.
«В отношении фигурантки СУ СК России по Запорожской области расследуется ещё ряд уголовных дел, в рамках которых судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение.
Ранее RT сообщал, что российские бойцы пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области.