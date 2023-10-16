МО России заявило о поражении складов вооружения ВСУ в Хмельницкой области

Российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в Хмельницкой области Украины, говорится в сводке Минобороны России.

Кроме того, ведомство проинформировало о поражении хранилищ авиационного топлива противника.

Также в ежедневной сводке министерства сказано, что ВС России отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении.