МО России заявило о поражении складов вооружения ВСУ в Хмельницкой области
Российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в Хмельницкой области Украины, говорится в сводке Минобороны России.
- РИА Новости
Кроме того, ведомство проинформировало о поражении хранилищ авиационного топлива противника.
Также в ежедневной сводке министерства сказано, что ВС России отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении.
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