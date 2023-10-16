ПВО России сбила два МиГ-29 и Су-25 ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях
Силы противовоздушной обороны России сбили два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 украинской армии в Херсонской и Днепропетровской областях.
- AP
- © Libkos
Об этом информирует Минобороны России.
Накануне сообщалось, что средства ПВО России пресекли попытку Киева совершить атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.
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