ПВО России сбила два МиГ-29 и Су-25 ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Силы противовоздушной обороны России сбили два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 украинской армии в Херсонской и Днепропетровской областях.

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Об этом информирует Минобороны России. Накануне сообщалось, что средства ПВО России пресекли попытку Киева совершить атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.