Лукашук: в Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры
Глава совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук заявил, что в городе Никополь повреждён объект инфраструктуры.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, Лукашук сообщил о повреждении четырёх линий электропередачи, а также газопровода.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве в пригороде Днепропетровска.
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