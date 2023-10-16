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Лукашук: в Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры

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Глава совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук заявил, что в городе Никополь повреждён объект инфраструктуры.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кроме того, Лукашук сообщил о повреждении четырёх линий электропередачи, а также газопровода.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве в пригороде Днепропетровска.

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