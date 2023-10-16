РИА Новости: потери ВСУ при попытке контрнаступления достигали 400 человек в день

Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300—400 человек в сутки.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил командир танкового взвода ВС России с позывным Сова.

«В день могли ну чуть ли не по 300—400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления», — сказал военный.

При этом он отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны ВСУ в районе Работина и Вербового «затишье».

Ранее сообщалось, что расчёт ЗРК«Стрела-10» уничтожил 50 украинских дронов под Артёмовском за месяц.

Также стало известно, что ВСУ на Купянском направлении потеряли до двух рот личного состава.