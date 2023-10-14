Из-за атаки беспилотника в Харьковской области ранение получил сотрудник ВГА
- AFP
«В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с волонтёрами Центра помощи «Единой России» на освобождённой территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА», — сказано в сообщении.
Машина перевозила хлеб и продуктовые наборы.
Ранение сотрудника ВГА оказалось лёгким, среди волонтёров Центра помощи и гражданского населения пострадавших нет.
Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщил, что российские войска лишили ВСУ возможности подвозить подкрепление и боекомплекты в Харьковской области.