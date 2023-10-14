Узнать больше

Мирный житель Херсонской области получил ранения при обстреле ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ранении мирного жителя Алёшкинского района при обстреле ВСУ.
Мирный житель Херсонской области получил ранения при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Снаряды и мины прилетают по жилым домам и подворьям. В селе Раденск Алёшкинского округа вчера был ранен 50-летний мирный житель», — заявил он.

Вооружённые силы России ранее пресекли попытку украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.

ВС России уничтожили четыре украинские лодки и более 20 военных ВСУ.

Также российские военные уничтожили ангар с украинскими десантными катерами на территории Николаевской области Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить