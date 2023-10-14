Мирный житель Херсонской области получил ранения при обстреле ВСУ
- РИА Новости
«Снаряды и мины прилетают по жилым домам и подворьям. В селе Раденск Алёшкинского округа вчера был ранен 50-летний мирный житель», — заявил он.
Вооружённые силы России ранее пресекли попытку украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.
ВС России уничтожили четыре украинские лодки и более 20 военных ВСУ.
Также российские военные уничтожили ангар с украинскими десантными катерами на территории Николаевской области Украины.