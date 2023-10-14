Мирный житель Херсонской области получил ранения при обстреле ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ранении мирного жителя Алёшкинского района при обстреле ВСУ.

«Снаряды и мины прилетают по жилым домам и подворьям. В селе Раденск Алёшкинского округа вчера был ранен 50-летний мирный житель», — заявил он.

Вооружённые силы России ранее пресекли попытку украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.

ВС России уничтожили четыре украинские лодки и более 20 военных ВСУ.

Также российские военные уничтожили ангар с украинскими десантными катерами на территории Николаевской области Украины.