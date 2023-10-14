Украинский пленный рассказал о нехватке военных на Артёмовском направлении

Сдавшийся в плен боец 77-й бригады Вооружённых сил Украины Артур Бойчук рассказал, что украинская армия сталкивается с дефицитом военнослужащих на Артёмовском направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту в его роте осталось 20 из 60 человек.

«Как мы сюда приехали 22 июля (2023 года. — RT) было много людей, даже спать негде было. А сейчас пусто», — поделился он.

Другой украинский пленный, Александр Геращенко, признал, что ВСУ несут большие потери на этом направлении.

Кроме того, добавил он, украинской армии не хватает военных на этом участке фронта.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия за неделю боёв на Донецком направлении фронта потеряла более 1580 человек личного состава убитыми и ранеными.