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Украинский пленный рассказал о нехватке военных на Артёмовском направлении

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Сдавшийся в плен боец 77-й бригады Вооружённых сил Украины Артур Бойчук рассказал, что украинская армия сталкивается с дефицитом военнослужащих на Артёмовском направлении.
Украинский пленный рассказал о нехватке военных на Артёмовском направлении
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту в его роте осталось 20 из 60 человек.

«Как мы сюда приехали 22 июля (2023 года. — RT) было много людей, даже спать негде было. А сейчас пусто», — поделился он.

Другой украинский пленный, Александр Геращенко, признал, что ВСУ несут большие потери на этом направлении.

Кроме того, добавил он, украинской армии не хватает военных на этом участке фронта.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия за неделю боёв на Донецком направлении фронта потеряла более 1580 человек личного состава убитыми и ранеными.

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