Военкор RT Жданов показал видео с попаданием снаряда в отряд ВСУ

Военкор RT Игорь Жданов опубликовал эксклюзивные кадры уничтожения украинских военных на Краснолиманском направлении.

В видео он показал работу 348-го мотострелкового полка.

Как рассказал Жданов, аэроразведка вскрыла маршрут перемещения отряда ВСУ, который накрыли первым же выстрелом артиллерии.

«Один — сразу «двухсотый», второго очень тяжело ранило. Уцелевший «товарищ» решил, что своя рубаха ближе к телу, и вместо оказания первой помощи оперативно ускакал в сосны. Раненый вэсэушник в итоге тоже умер», — пояснил военкор.

По его словам, последние несколько дней на головы ВСУ «ежесуточно сыплются сотни артиллерийских снарядов и мин».

Военкор RT Андрей Филатов ранее показал эксклюзивные кадры масштабной битвы за Авдеевку недалеко от Донецка.

На видео противник отчаянно стреляет из артиллерии, пытаясь попасть в подступающие к городу российские танки, но безрезультатно. Тем временем танковый батальон 114-й бригады прикрывает проход пехотных подразделений ВС России.