Узнать больше

Военкор RT Жданов показал видео с попаданием снаряда в отряд ВСУ

Короткая ссылка
Военкор RT Игорь Жданов опубликовал эксклюзивные кадры уничтожения украинских военных на Краснолиманском направлении.
Военкор RT Жданов показал видео с попаданием снаряда в отряд ВСУ
  • РИА Новости

В видео он показал работу 348-го мотострелкового полка.

Как рассказал Жданов, аэроразведка вскрыла маршрут перемещения отряда ВСУ, который накрыли первым же выстрелом артиллерии.

«Один — сразу «двухсотый», второго очень тяжело ранило. Уцелевший «товарищ» решил, что своя рубаха ближе к телу, и вместо оказания первой помощи оперативно ускакал в сосны. Раненый вэсэушник в итоге тоже умер», — пояснил военкор.

По его словам, последние несколько дней на головы ВСУ «ежесуточно сыплются сотни артиллерийских снарядов и мин».

Военкор RT Андрей Филатов ранее показал эксклюзивные кадры масштабной битвы за Авдеевку недалеко от Донецка.

На видео противник отчаянно стреляет из артиллерии, пытаясь попасть в подступающие к городу российские танки, но безрезультатно. Тем временем танковый батальон 114-й бригады прикрывает проход пехотных подразделений ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить