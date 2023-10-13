МО России: Су-34 на Купянском направлении ударили по складу с боеприпасами ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по складу с боеприпасами украинской армии на Купянском направлении, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, военнослужащие группировки «Запад» нанесли в общей сложности пять авиационных ударов по объектам противника.

В том числе ударам подверглись пункты временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, район сосредоточения бронетанкового резерва 43-й мехбригады и опорник 113-й бригады теробороны ВСУ в районах Новолюбовки, Песчаного и Петропавловки.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике бригады ВСУ в Купянске Харьковской области.