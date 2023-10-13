Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении
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Его слова приводит РИА Новости.
«На участке Терны — Торское отмечено ведение противником инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций», — сказал Марочко.
Он уточнил, что украинская армия использует готовые железобетонные конструкции при возведении сооружений.
По его словам, инженерные работы проводятся круглосуточно.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил,что ВС России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.