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Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

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Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Его слова приводит РИА Новости.

«На участке Терны — Торское отмечено ведение противником инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций», — сказал Марочко.

Он уточнил, что украинская армия использует готовые железобетонные конструкции при возведении сооружений.

По его словам, инженерные работы проводятся круглосуточно.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил,что ВС России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

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