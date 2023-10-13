Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

«На участке Терны — Торское отмечено ведение противником инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций», — сказал Марочко.

Он уточнил, что украинская армия использует готовые железобетонные конструкции при возведении сооружений.

По его словам, инженерные работы проводятся круглосуточно.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил,что ВС России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.