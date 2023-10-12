На Украине завели дело против экс-советника офиса Зеленского Арестовича
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Как рассказала Совсун, ранее она подала заявление в полицию против Арестовича и сегодня получила ответ о запуске досудебного расследования.
«Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — говорится в сообщении.
По информации депутата, дело заведено по факту «распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».
В мае Арестович был включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В октябре МВД России объявило в розыск Арестовича.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.