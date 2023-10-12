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На Украине завели дело против экс-советника офиса Зеленского Арестовича

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Депутат Верховной рады Инна Совсун утверждает, что на Украине в отношении бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* заведено уголовное дело.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Как рассказала Совсун, ранее она подала заявление в полицию против Арестовича и сегодня получила ответ о запуске досудебного расследования.

«Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — говорится в сообщении.

По информации депутата, дело заведено по факту «распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

В мае Арестович был включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В октябре МВД России объявило в розыск Арестовича.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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