ВС России уничтожили склады Воздушных сил Украины на аэродромах Миргород и Днепр
Российские войска уничтожили склады Воздушных сил Украины на аэродромах Миргород (Полтавская область) и Днепр (Днепропетровская область).
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
На складах хранились авиационные средства поражения украинской армии.
Также, по данным оборонного ведомства, в районе города Измаила Одесской области поражён склад военной техники ВСУ.
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