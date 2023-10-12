ВС России уничтожили склады Воздушных сил Украины на аэродромах Миргород и Днепр

Российские войска уничтожили склады Воздушных сил Украины на аэродромах Миргород (Полтавская область) и Днепр (Днепропетровская область).

Об этом информирует Министерство обороны России.

На складах хранились авиационные средства поражения украинской армии.

Также, по данным оборонного ведомства, в районе города Измаила Одесской области поражён склад военной техники ВСУ.