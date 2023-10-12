Мирный житель села Казачьи Лагери в возрасте 83-х лет скончался от мины, которая была выпущена украинскими войсками с правого берега Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ещё той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма», — написал он в своём Telegram.

Также глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал сделать всё возможное для оказания моральной и материальной поддержки.

Сальдо подчеркнул, что убедился в своём мнении, что Украина должна быть денацифицирована «до белых костей».

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Суземки в Брянской области пострадали четыре человека.