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Сальдо: 83-летний житель Казачьих Лагерей погиб из-за мины ВСУ

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Мирный житель села Казачьи Лагери в возрасте 83-х лет скончался от мины, которая была выпущена украинскими войсками с правого берега Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо: 83-летний житель Казачьих Лагерей погиб из-за мины ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ещё той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма», — написал он в своём Telegram.

Также глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал сделать всё возможное для оказания моральной и материальной поддержки.

Сальдо подчеркнул, что убедился в своём мнении, что Украина должна быть денацифицирована «до белых костей».

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Суземки в Брянской области пострадали четыре человека.

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