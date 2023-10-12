Сальдо: 83-летний житель Казачьих Лагерей погиб из-за мины ВСУ
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«Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ещё той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма», — написал он в своём Telegram.
Также глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал сделать всё возможное для оказания моральной и материальной поддержки.
Сальдо подчеркнул, что убедился в своём мнении, что Украина должна быть денацифицирована «до белых костей».
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Суземки в Брянской области пострадали четыре человека.