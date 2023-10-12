Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении

ВС Украины отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на Купянском направлении.

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, на участке Синьковка-Петропавловка ВФУ были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска российских военных.

Марочко добавил, что часть подразделений ВСУ, потерявших боеспособность, срочно доукомплектовывалась необученным личным составом.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки уничтожила две САУ 2С1 «Гвоздика» и американскую 155-мм гаубицу М777 ВСУ на Купянском направлении.