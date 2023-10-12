Узнать больше

Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении

Короткая ссылка
ВС Украины отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на Купянском направлении.
Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении
  • AP

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, на участке Синьковка-Петропавловка ВФУ были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска российских военных.

Марочко добавил, что часть подразделений ВСУ, потерявших боеспособность, срочно доукомплектовывалась необученным личным составом.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки уничтожила две САУ 2С1 «Гвоздика» и американскую 155-мм гаубицу М777 ВСУ на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить