Гладков: частичное отключение света произошло в селе Графовка из-за обстрела ВСУ
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«Под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, повреждена линия электропередачи.
Гладков уточнил, что под частичное отключение света попадают абоненты населённых пунктов Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.
Ранее он сообщил, что украинские войска атаковали село Новопетровка Валуйского городского округа при помощи беспилотника, однако он был успешно сбит в воздухе.