Гладков: частичное отключение света произошло в селе Графовка из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что линия электропередач повреждена на окраине села Графовка в результате обстрела ВСУ.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, повреждена линия электропередачи.

Гладков уточнил, что под частичное отключение света попадают абоненты населённых пунктов Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.

Ранее он сообщил, что украинские войска атаковали село Новопетровка Валуйского городского округа при помощи беспилотника, однако он был успешно сбит в воздухе.