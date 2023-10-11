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Гладков: частичное отключение света произошло в селе Графовка из-за обстрела ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что линия электропередач повреждена на окраине села Графовка в результате обстрела ВСУ.
Гладков: частичное отключение света произошло в селе Графовка из-за обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, повреждена линия электропередачи.

Гладков уточнил, что под частичное отключение света попадают абоненты населённых пунктов Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.

Ранее он сообщил, что украинские войска атаковали село Новопетровка Валуйского городского округа при помощи беспилотника, однако он был успешно сбит в воздухе.

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