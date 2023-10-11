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Минобороны: ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили до 155 военных ВСУ

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Российские войска на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 155 военных ВС Украины и десять единиц техники.
Минобороны: ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили до 155 военных ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля», — сказано в сводке ведомства.

Также отмечается, что российские военные уничтожили артиллерийскую американскую систему М777, гаубицу М109 Paladin производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки «Мста-C» и одну САУ «Гвоздика».

Кроме того, Вооружённые силы России поразили штурмовик Су-25 украинских Воздушных сил на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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