Обстрелявший жилой дом из гранатомёта солдат ВСУ получил 14 лет тюрьмы
11 октября 2023

Обстрелявший жилой дом из гранатомёта солдат ВСУ получил 14 лет тюрьмы

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Верховный суд ЛНР приговорил бойца пятой батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Дмитрия Шатилова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилого дома из подствольного гранатомёта.

Как говорится на сайте Главной военной прокуратуры, инцидент произошёл в прошлом мае на проспекте Космонавтов в Северодонецке. Шатилов выстрелил из закреплённого на автомате подствольного гранатомёта ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома.

Из-за взрыва было повреждено остекление квартиры на третьем этаже дома. Тем самым был причинён ущерб местной жительнице, которая не работает и проживает за счёт гуманитарной помощи.

По данным Следственного комитета России, в ходе предварительного следствия Шатилов полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся.

Ранее в ЛНР вынесли приговор бросившему гранату в жилой дом украинскому военному.