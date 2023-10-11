Обстрелявший жилой дом из гранатомёта солдат ВСУ получил 14 лет тюрьмы

Верховный суд ЛНР приговорил бойца пятой батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Дмитрия Шатилова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилого дома из подствольного гранатомёта.

Как говорится на сайте Главной военной прокуратуры, инцидент произошёл в прошлом мае на проспекте Космонавтов в Северодонецке. Шатилов выстрелил из закреплённого на автомате подствольного гранатомёта ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома.

Из-за взрыва было повреждено остекление квартиры на третьем этаже дома. Тем самым был причинён ущерб местной жительнице, которая не работает и проживает за счёт гуманитарной помощи.

По данным Следственного комитета России, в ходе предварительного следствия Шатилов полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся.

Ранее в ЛНР вынесли приговор бросившему гранату в жилой дом украинскому военному.