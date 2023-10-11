Оперативные службы: ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области

Соединения российской группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу «Мста-Б» ВС Украины с боекомплектом и два миномётных расчёта в Херсонской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Он рассказал, что за прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены гаубица «Мста-Б» с боекомплектом в районе населённого пункта Антоновка.

Таким образом, потери ВСУ в живой силе составили пять погибших и двое раненых.

Ранее соединения российской группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки ВСУ на Херсонском направлении и расчёт 120-мм миномёта.