Узнать больше

Оперативные службы: ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области

Короткая ссылка
Соединения российской группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу «Мста-Б» ВС Украины с боекомплектом и два миномётных расчёта в Херсонской области.
Оперативные службы: ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Он рассказал, что за прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены гаубица «Мста-Б» с боекомплектом в районе населённого пункта Антоновка.

Таким образом, потери ВСУ в живой силе составили пять погибших и двое раненых.

Ранее соединения российской группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки ВСУ на Херсонском направлении и расчёт 120-мм миномёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить