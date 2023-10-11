Рогов: ВСУ выпускают устаревшие кассетные боеприпасы по Запорожской области

Военнослужащие Вооружённых сил Украины используют для ударов по населённым пунктам Запорожской области устаревшие кассетные боеприпасы.

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, на территории региона находится «очень много» неразорвавшихся кассетных боеприпасов.

«Они бьют ими постоянно в районе линии боевого соприкосновения, а также по Токмаку, Молочанску и прочим населённым пунктам», — сообщил Рогов.

Он подчеркнул, что гражданам следует быть осторожными, чтобы не получить ранения от неразорвавшихся кассетных боеприпасов.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на Каменку-Днепровскую.