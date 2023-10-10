Подсудимые по делу о покушении на первого главу ДНР не признают вину

В Южном окружном военном суде прошло судебное заседание по делу о покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве командира батальона Арсена Павлова (Моторола). Обвиняемые не признают свою вину, сообщил корреспондент RT из зала суда.

На скамье подсудимых четверо мужчин. Главный фигурант — Александр Погорелов — обвиняется в покушении на Захарченко и убийстве Павлова. Василию Чурилову и Артёму Ену вменяется содействие террористической деятельности. Александру Тимошенко — шпионаж.

«Обвинение, зачитанное обвинителем, мне не понятно. Своё отношение к обвинению желаю выразить после ознакомления с материалами уголовного дела», — заявил Погорелов.

Остальные фигуранты дела также не согласны с обвинением.

Как сообщал RT ранее, 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб первый глава ДНР Захарченко.

16 октября 2016 года в Донецке погиб Арсен Павлов (Моторола) в результате детонации взрывного устройства в его доме.