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Украинский военный получил 14 лет тюрьмы за обстрел жилого дома из гранатомёта

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил бойца 115-й отдельной мехбригады ВСУ Михаила Гомоная к 14 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилого дома Северодонецка из подствольного гранатомёта.
Украинский военный получил 14 лет тюрьмы за обстрел жилого дома из гранатомёта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила Главная военная прокуратура на официальном сайте.

Утверждается, что в мае прошлого года солдат ВСУ во время нахождения на крыше одного из зданий произвёл выстрел в сторону многоквартирного жилого дома из закреплённого на автомате подствольного гранатомёта ГП-25.

В результате взрыва осколками оказалось повреждено остекление квартиры, которая располагалась на третьем этаже дома, а собственнице жилья причинён значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что в ДНР офицер ВСУ получил 26 лет тюрьмы за приказ о расстреле гражданского.

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