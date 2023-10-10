Украинский военный получил 14 лет тюрьмы за обстрел жилого дома из гранатомёта
- Gettyimages.ru
Об этом сообщила Главная военная прокуратура на официальном сайте.
Утверждается, что в мае прошлого года солдат ВСУ во время нахождения на крыше одного из зданий произвёл выстрел в сторону многоквартирного жилого дома из закреплённого на автомате подствольного гранатомёта ГП-25.
В результате взрыва осколками оказалось повреждено остекление квартиры, которая располагалась на третьем этаже дома, а собственнице жилья причинён значительный ущерб.
Ранее сообщалось, что в ДНР офицер ВСУ получил 26 лет тюрьмы за приказ о расстреле гражданского.