Сальдо: два человека погибли при ударе ВСУ по Алёшкам 9 октября
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Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram.
Он также напомнил, что сегодня подразделения ВСУ открыли огонь по Новой Каховке, в результате ударов повреждения получили многоквартирные и одноэтажные дома.
«Режим перешёл к полностью террористическим методам — уже даже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре. Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц», — добавил губернатор.
Сальдо отметил, что подобные действия Киева говорят о начале потери управления, а ВСУ близки «к надлому и полной деморализации».
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам ДНР 138 снарядов.