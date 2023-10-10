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Сальдо: два человека погибли при ударе ВСУ по Алёшкам 9 октября

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Два мирных жителя погибли, ещё один получил ранения в ходе вчерашнего обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны украинских войск.
Сальдо: два человека погибли при ударе ВСУ по Алёшкам 9 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram.

Он также напомнил, что сегодня подразделения ВСУ открыли огонь по Новой Каховке, в результате ударов повреждения получили многоквартирные и одноэтажные дома.

«Режим перешёл к полностью террористическим методам — уже даже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре. Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц», — добавил губернатор.

Сальдо отметил, что подобные действия Киева говорят о начале потери управления, а ВСУ близки «к надлому и полной деморализации».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам ДНР 138 снарядов.

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