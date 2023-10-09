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Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев бросает силы с других направлений на передовую

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Как минимум 60 тыс. бойцов потеряли ВСУ во время так называемого контрнаступления, заявил в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, Киев снимает дополнительные силы с других направлений.

«И закидываются уже, получается, на передовую — и эти силы тоже уже потихоньку у них начинают таять. Получается, задача, которая ставилась западными хозяевами перед руководством Украины, она на сегодняшний день, в принципе, однозначно можно сказать, ушла в небытие и оказалась невыполнимой», — сказал он.

По словам Алаудинова, даже если бы у ВСУ получилось взять некоторые участки фронта, то это был бы только тактический успех.

У противника нет ресурсов, чтобы обеспечить стратегическое развитие наступления, подчеркнул он.

Как отмечал президент России Владимир Путин, санитарные и безвозвратные потери ВСУ с 4 июня составили свыше 90 тыс. человек.

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