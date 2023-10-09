В Киргизии начались совместные учения «Нерушимое братство — 2023»

На полигоне «Эдельвейс» в Киргизии прошла церемония открытия активной фазы совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

«Сегодня мы приступаем к завершающему этапу оперативно-стратегического учения Коллективных сил ОДКБ «Боевое братство — 2023», запланированного с учётом реалий складывающейся мировой обстановки», — заявил замминистра обороны Киргизии генерал-майор Руслан Мукамбетов.

По его словам, учение «Нерушимое братство» направлено в первую очередь на совместную оперативную и боевую подготовку подразделений, выделенных в состав Коллективных миротворческих сил государств — членов организации.

Со своей стороны, начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что на сегодняшний день государства — члены ОДКБ имеют более чем 25-летний опыт миротворчества по всему миру.

«Дальнейшее совершенствование состава Миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности организации в ближайшие годы», — сказал он.

В учениях принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, оперативные группы Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ.