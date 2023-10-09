МИД России: присоединение Армении к Римскому статуту — недружественный шаг

Москва считает присоединение Еревана к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РБК.

Он отметил, что в этом вопросе он не видит поля для диалога.

«Мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту... абсолютно недружественным шагом», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

Также он заявил, что у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.