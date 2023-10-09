МИД России: присоединение Армении к Римскому статуту — недружественный шаг
Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РБК.
Он отметил, что в этом вопросе он не видит поля для диалога.
«Мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту... абсолютно недружественным шагом», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.
Также он заявил, что у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту.
3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.