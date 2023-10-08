Участники «Правого сектора»* расстреляли 22 мирных жителя в Снигирёвке.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сразу от нескольких жителей Снигирёвки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигирёвке», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие — граждане Украины, которые придерживались пророссийских взглядов.

В августе глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов заявлял, что власти Киева проводят облавы на пророссийски настроенное местное население в районе на правом берегу Днепра.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).