Узнать больше

РИА Новости: члены «Правого сектора» расстреляли 22 мирных жителя в Снигирёвке

Короткая ссылка
Участники «Правого сектора»* расстреляли 22 мирных жителя в Снигирёвке.
РИА Новости: члены «Правого сектора» расстреляли 22 мирных жителя в Снигирёвке
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом пишет РИА Новости.

«Сразу от нескольких жителей Снигирёвки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигирёвке», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие — граждане Украины, которые придерживались пророссийских взглядов.

В августе глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов заявлял, что власти Киева проводят облавы на пророссийски настроенное местное население в районе на правом берегу Днепра.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить