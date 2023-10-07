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Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ не смогут выйти к Азовскому морю

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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность, что Вооружённым силам Украины не удастся выполнить задачи контрнаступления и выйти к побережью Азовского моря.
Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ не смогут выйти к Азовскому морю
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение Джонсон высказал в эфире YouTube-канала The Hague Peace Projects.

Как отметил экс-агент, ВС России эффективно уничтожают украинские системы противовоздушной обороны, без которых ВСУ не могут проводить эффективные наступательные операции.

«И мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю», — подчеркнул он.

В июне председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что целью ВСУ является прорыв российской линии обороны в районе Времевского выступа и последующий выход к побережью Азовского моря.

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