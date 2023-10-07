Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ не смогут выйти к Азовскому морю
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Такое мнение Джонсон высказал в эфире YouTube-канала The Hague Peace Projects.
Как отметил экс-агент, ВС России эффективно уничтожают украинские системы противовоздушной обороны, без которых ВСУ не могут проводить эффективные наступательные операции.
«И мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю», — подчеркнул он.
В июне председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что целью ВСУ является прорыв российской линии обороны в районе Времевского выступа и последующий выход к побережью Азовского моря.