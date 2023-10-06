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Узбекистан требует от Yandex Go стать налоговым резидентом страны

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Налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться в качестве налогового резидента в стране, в противном случае сервис может быть заблокирован.
Узбекистан требует от Yandex Go стать налоговым резидентом страны
  • Gettyimages.ru

Ведомство сообщило, что в сентябре компании Ridetech International B.V. были выдвинуты требования выполнить это до 1 декабря.

Компания должна пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги.

Также от компании требуется обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов.

В противном случае комитет направит в Министерство цифровых технологий обращение о блокировке Yandex Go.

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