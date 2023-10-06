Узбекистан требует от Yandex Go стать налоговым резидентом страны
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Ведомство сообщило, что в сентябре компании Ridetech International B.V. были выдвинуты требования выполнить это до 1 декабря.
Компания должна пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги.
Также от компании требуется обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов.
В противном случае комитет направит в Министерство цифровых технологий обращение о блокировке Yandex Go.