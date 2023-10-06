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Антидронщики ВС России показали военкору RT особенности своей работы

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Антидронщики ВС России показали военкору RT Филиппу Прокудину, как борются с вражескими беспилотниками.

Прежде всего бойцы отдельного казачьего артиллерийского дивизиона ищут БПЛА противника с помощью анализаторов частот. Дальше «птицу» подавляют или сбивают из антидроновых ружей, но есть нюансы.

«Посадить, заглушить легко, а найти потом очень сложно. Потому что та же «Лелека», к примеру, летала на 1,5 км. Если на этой высоте она выпускает парашют, это ещё воздушные потоки [влияют], найти её можно и за 30 км», — отметил один из бойцов.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал жестокие кадры из Вербового, на которых видно, как дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом разрывает группу пехоты и блиндаж ВСУ.

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