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Нацбанк Украины заявил о дефиците рабочих рук из-за миграции и мобилизации

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Миграция граждан и мобилизация на Украине привели к сложной ситуации на рынке труда в стране, говорится в заявлении местного Национального банка.
Нацбанк Украины заявил о дефиците рабочих рук из-за миграции и мобилизации
  • Gettyimages.ru

«Боевые действия на Украине всё сильнее усложняют ситуацию на рынке труда», — приводит данные Нацбанка украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается также рост числа вакансий на рынке труда в связи с сезонностью и оживлением экономики. Также Нацбанк заявил об ограниченном предложении рабочей силы, которое можно объяснить миграцией граждан в другие страны и мобилизацией военнообязанных.

Ранее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин призвал каждого украинского мужчину готовиться к отправке на фронт.

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