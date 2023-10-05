Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью

В Минобороны России заявили, что беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины уничтожен над Курской областью.

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«5 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Курской области. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны.