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Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью

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В Минобороны России заявили, что беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины уничтожен над Курской областью.
Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«5 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Курской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны.

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