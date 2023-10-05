Минобороны России показало кадры уничтожения позиций ВСУ FPV-дронами в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения позиций украинской армии с помощью FPV-дронов на Артёмовском направлении.

Отмечается, что подразделения используют беспилотники для ликвидации живой силы противника в укрытиях, которые расположены в лесопосадках.

Оператор, управляющий БПЛА в специальных VR-очках, определяет цель, которую нужно поразить. Помощник оператора запускает дрон и отслеживает по карте его направление полёта, а также ориентирует оператора и корректирует его работу.

«Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости», — проинформировало ведомство.

Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 210 бойцов.