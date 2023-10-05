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Аксёнов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта.
Аксёнов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта
  • AP
  • © Libkos

«Проблемы у ВСУ не только на Запорожском (направлении. — RT), а в целом на всей линии фронта. Мало того, истина всем понятна и лежит на виду, что если бы не было западной помощи и поставок вооружений, то всё это (контрнаступление. — RT) закончилось бы в течение самого короткого промежутка времени», — сказал он.

Аксёнов добавил, что для командования ВСУ контрнаступление — «пиаровская акция», а потому киевский режим бросает солдат на убой, как пушечное мясо.

«Было много ожидания, рекламы, пафоса, а по факту — отсутствие результата», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что западным странам уже не хватает украинского «пушечного мяса», они начинают задумываться о литовцах и поляках.

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