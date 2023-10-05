RT опубликовал видео боевого столкновения от первого лица в лесах под Кременной

RT опубликовал видео боевого столкновения ВДВ и солдат ВСУ от первого лица в лесах под Кременной около украинского опорника.

Отмечается, что украинские военные были застигнуты врасплох: бойцы подошли к позициям ВСУ и устроили огневой налёт, едва рассвело.

Противник не успел среагировать вовремя — когда спецназовцы выполнили задачу и начали отходить, ВСУ вызвали огонь артиллерии, но попали несколько раз по своему же опорнику из-за плохой корректировки. Наши бойцы успешно выполнили задачу, добыли ценные документы и вернулись без потерь.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал жестокие кадры из Вербового, на которых видно, как дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом разрывает группу пехоты и блиндаж ВСУ.