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Кличко предупредил киевлян о сложном отопительном сезоне

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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей города об очень сложном отопительном сезоне, который наступит в ближайшее время.
Кличко предупредил киевлян о сложном отопительном сезоне
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  • © SOPA Images

В своём Telegram он отметил, что положение Киева усугубляет также и то, что страна так и не выполнила обещаний перед теплоснабжающими предприятиями.

«Задолженность, которую правительство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодняшний день перед Киевом составляет 6,8 млрд гривен (более $185 млн). А по всей стране — 36 млрд гривен (более $984 млн)», — говорится в заявлении.

Кличко добавил, что предприятия работают с огромными убытками, а Киев не в состоянии своими силами перекрыть такие средства. Он подчеркнул, что власти не повышали тарифы для жителей, а стоимость составляющих тарифа выросла, при этом правительство обещало компенсировать разницу. Однако Киев так и не получил этих средств, поэтому Кличко призвал власти компенсировать долги перед столицей и другими регионами.

10 марта 2023 года сообщалось, что без отопления в Киеве остались 30% потребителей.

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