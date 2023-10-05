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Глава ЕК встретится в Гранаде с премьером Армении Пашиняном

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведёт встречу в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Глава ЕК встретится в Гранаде с премьером Армении Пашиняном
  • AFP
  • © Thomas COEX

Встреча состоится на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом фон дер Ляйен сказала по прибытии на саммит. 

«Конечно, Армения сыграет роль сегодня в дискуссиях. Я встречусь с премьером Армении в двухстороннем формате», — цитирует её ТАСС.

Глава ЕК добавила, что в ЕС «решительно поддерживают» Ереван. В том числе, по её словам, были поддержаны «гуманитарные нужды Армении».

Председатель Еврокомиссии добавила, что стороны обсудят, что ещё можно сделать для Армении в текущей сложной ситуации.

Ранее Пашинян заявил, что поедет на саммит в испанскую Гранаду, несмотря на отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в пятисторонней встрече Армении, Азербайджана, Франции, ЕС и Германии.

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