Глава ЕК встретится в Гранаде с премьером Армении Пашиняном

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведёт встречу в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встреча состоится на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом фон дер Ляйен сказала по прибытии на саммит.

«Конечно, Армения сыграет роль сегодня в дискуссиях. Я встречусь с премьером Армении в двухстороннем формате», — цитирует её ТАСС.

Глава ЕК добавила, что в ЕС «решительно поддерживают» Ереван. В том числе, по её словам, были поддержаны «гуманитарные нужды Армении».

Председатель Еврокомиссии добавила, что стороны обсудят, что ещё можно сделать для Армении в текущей сложной ситуации.

Ранее Пашинян заявил, что поедет на саммит в испанскую Гранаду, несмотря на отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в пятисторонней встрече Армении, Азербайджана, Франции, ЕС и Германии.