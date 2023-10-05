АПА: суд Азербайджана арестовал экс-глав Карабаха и экс-главу парламента

Азербайджанский суд арестовал экс-глав Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главу парламента Давида Ишханяна, они пробудут под стражей четыре месяца.

AFP

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Об этом говорится в публикации агентства АПА. Сообщается, что соответствующие решения были приняты судьями в Сабаильском районном суде. По данным агентства, всех фигурантов задержали сотрудники Службы государственной безопасности. Их доставили в Баку и предъявили обвинения по различным статьям Уголовного кодекса. 3 октября Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывшего главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.