АПА: суд Азербайджана арестовал экс-глав Карабаха и экс-главу парламента
- AFP
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Об этом говорится в публикации агентства АПА.
Сообщается, что соответствующие решения были приняты судьями в Сабаильском районном суде. По данным агентства, всех фигурантов задержали сотрудники Службы государственной безопасности. Их доставили в Баку и предъявили обвинения по различным статьям Уголовного кодекса.
3 октября Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывшего главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.