Приходько: пять мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооружённых бандформирований ранены пять мирных граждан», — написал он в Telegram.
Ранее Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли Калининский район Горловки.
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