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Приходько: пять мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
Приходько: пять мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооружённых бандформирований ранены пять мирных граждан», — написал он в Telegram.

Ранее Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли Калининский район Горловки.

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