Приходько: пять мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

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«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооружённых бандформирований ранены пять мирных граждан», — написал он в Telegram. Ранее Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли Калининский район Горловки.