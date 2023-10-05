В Кировоградской области повреждён объект инфраструктуры
- AP
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сил обороны юга Украины.
«Есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области», — сказано в заявлении.
Уточняется, что возникший пожар локализовали.
Ранее в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу.
Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Харьковской области.