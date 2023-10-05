В Кировоградской области повреждён объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры повреждён в Кировоградской области, где ранее произошли взрывы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сил обороны юга Украины.

«Есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области», — сказано в заявлении.

Уточняется, что возникший пожар локализовали.

Ранее в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Харьковской области.