ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. Отмечается, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово и Новосёловка Первая. За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 118 снарядов.