ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово и Новосёловка Первая.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 118 снарядов.
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