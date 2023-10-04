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Ганчев: военные ВСУ копают траншеи в центрах городов Харьковской области

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины копают траншеи прямо в центрах городов региона.
Ганчев: военные ВСУ копают траншеи в центрах городов Харьковской области
  • AP

Его слова приводит ТАСС.

«Украинские боевики сейчас активно укрепляются. Траншеи роют прямо посреди центральных районов городков в Харьковской области», — сказал собеседник агентства. 

По словам Ганчева, такие действия приводят к уничтожению подземных коммуникаций.

Он предположил, что ВСУ делают это для того, чтобы подготовить многоэшелонированную оборону городов Харьковской области.

Ранее Виталий Ганчев заявил, что населённые пункты в подконтрольной России части Харьковской области подключат к электричеству от соседних регионов.

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