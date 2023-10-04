Ганчев: военные ВСУ копают траншеи в центрах городов Харьковской области
- AP
Его слова приводит ТАСС.
«Украинские боевики сейчас активно укрепляются. Траншеи роют прямо посреди центральных районов городков в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
По словам Ганчева, такие действия приводят к уничтожению подземных коммуникаций.
Он предположил, что ВСУ делают это для того, чтобы подготовить многоэшелонированную оборону городов Харьковской области.
Ранее Виталий Ганчев заявил, что населённые пункты в подконтрольной России части Харьковской области подключат к электричеству от соседних регионов.