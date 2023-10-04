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Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ «понабрали пенсионеров»

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Конфликт на Украине закончится почти сразу, если на фронт отправятся дети нынешних украинских властей, считает военнопленный вэсэушник Ярослав Салыга.
Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ «понабрали пенсионеров»
  • РИА Новости

Украинский пленный в разговоре с корреспондентом RT Сами Абу Деябом рассказал, что обучение проходило в посёлке Десна, оно длилось месяц. Потом оттуда его перевели в город Ровно — на ровенский полигон.

«Инструктора были наши ребята. Были за рубежом, проходили обучение на инструкторов. Потом приехали и обучали нас. С российской стороны молодые ребята, а нас понабрали пенсионеров», — рассказал мужчина.

Как отметил Ярослав, «пускай идут сынки депутатов воевать».

«Пойдут — война быстро закончится. Пускай они пойдут. Они там ещё не были. Через неделю война сразу прекратится», — сказал он.

Как рассказывают сами вэсэушники, их, раненых, могут оставить на поле боя либо, случается, добивают свои же командиры.

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