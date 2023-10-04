Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ «понабрали пенсионеров»
- РИА Новости
Украинский пленный в разговоре с корреспондентом RT Сами Абу Деябом рассказал, что обучение проходило в посёлке Десна, оно длилось месяц. Потом оттуда его перевели в город Ровно — на ровенский полигон.
«Инструктора были наши ребята. Были за рубежом, проходили обучение на инструкторов. Потом приехали и обучали нас. С российской стороны молодые ребята, а нас понабрали пенсионеров», — рассказал мужчина.
Как отметил Ярослав, «пускай идут сынки депутатов воевать».
«Пойдут — война быстро закончится. Пускай они пойдут. Они там ещё не были. Через неделю война сразу прекратится», — сказал он.
Как рассказывают сами вэсэушники, их, раненых, могут оставить на поле боя либо, случается, добивают свои же командиры.